Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Çanakkale, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Savaşları'nın ve elde edilen zaferin tarihte çok özel bir yeri ve önemi olduğunu belirterek, “Çanakkale, tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinde çok özel bir yeri ve önemi olduğunu belirten Arslan, “Çanakkale, ülkemiz düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında aziz milletimizin nasıl kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini gösterdiği yerdir. Çanakkale, bir milletin sıradan hatırlayışı değil, tarihi varoluşumuzu ebedi kılan bir duruştur. Çanakkale, tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakâr ve cefakâr milletimizin vatanı için yapabileceklerinin göstergesidir. Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarda vatanına kasteden hainlerin karşısında Çanakkale ruhuyla dimdik durmaktadır. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğini, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu tüm dünya bir kez daha göstermiştir” dedi.

Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Balıkesir'in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı'nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nun hizmete açıldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

“Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın bizlere bıraktığı emaneti geleceğe taşımak için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nda yeni nesillerin eğitim görmesine öncülük ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Çanakkale'de yaşadığımız zaferin gururunu yaşadığımız bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile dünyanın bir savaşı daha canlı yayınlarda izlemesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rusya Federasyonu'nun bu haksız ve hukuksuz işgali biran önce durdurmasını istiyoruz. İşgalin mağduru yine kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar olmaktadır. Hak-İş olarak Ukraynalı kardeşlerimizle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu renklerine, dinlerine ve inançlarına bakmadan yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak-İş olarak Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan bütün itilafların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen 17 devlet başkanı, 80 bakan ve 75 ülkeden üst düzey katılımcı ile gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nu son derece önemsiyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisi için attığı bu adımların olumlu sonuçlanmasını umut ediyoruz. Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde ‘Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılıyor olmasının gururunu yaşıyoruz. Kurtuluştan bu güne ülkemizin yakaladığı yüksek standartların bir göstergesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”