HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "HAK-İŞ emeğin gücüyle zirveye yürümekte"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunun çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "İşçilerin takdirini kazanmaya devam etmekten ve emeğin gücüyle zirveye yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 2019 yılı birinci dönemi sendikal istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonunun çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Arslan, "İşçilerin takdirini kazanmaya devam etmekten ve emeğin gücüyle zirveye yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çalışma hayatının toplumun ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, yaygın ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüten, HAK-İŞ'e gönül veren, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz"

"HAK-İŞ olarak yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu başarıyı son derece önemli buluyoruz" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ olarak bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyor ve elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü açıklanan istatistikler, toplam 13 milyon 411 bin 983 işçinin sadece yüzde 13.86'sına denk gelen 1 milyon 859 bin 38 işçinin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler belirliyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, yüz binlerle milyonlara ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ'in kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-İŞ'e, sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe lider olan diğer sendikalarımız ile barajı geçen tüm sendikalarımızı yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dönemde bütün sendikalarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz."

"Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yetkisini devam ettiriyor"

HAK-İŞ'in 22 sendikası ile toplam üye sayısının 684 bin 144 olduğunu bildiren Arslan, "Bir önceki döneme göre üye sayısını 29 bin 422 artıran konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in 2 bin 643 olan üye sayısı da eklendiğinde 686 bin 787'ye çıktı. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor. Konfederasyonumuza bağlı 22 sendikanın 19'u KKTC Kamu-Sen de dahil olmak üzere toplu sözleşme yapma ehliyetine sahip oldu. Konfederasyonumuza bağlı 7 sendikamız KKTC Kamu-Sen ile birlikte 8 sendikamız işkollarının en büyük sendikaları oldu. Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yetkisini devam ettiriyor. İstatistiklere göre Temmuz 2018'de 286 bin 356 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız, 2019 yılı Ocak ayında üye sayısını 315 bin 199'a çıkardı ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Arslan, "Türkiye'nin ve genel işler işkolunun lideri olan Hizmet İş Sendikamızın yanı sıra gıda sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikamız, taşımacılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Taşıma-İş Sendikamız, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendikamız, ağaç ve kağıt işkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikamız, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş Sendikamız ile basın, yayın ve gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız kendi işkollarında birinci olmuştur. Konfederasyonumuza üye 7 sendikamız sektörünün lideri olurken, 11'i de yüzde 1 barajını aştı, üç sendikamız ise yüzde 1 barajının altında kaldı" ifadelerini kullandı.