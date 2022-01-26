HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Kamu işçilerine ek zam talebimizin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Enflasyon artı yüzde 5 zammı içererek 1 Ocak'tan itibaren kamu işçilerine de uygulanması talebimizi, ilk olarak memur zamları açıklamasının ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede dile getirdik. Bakan, talebimizde haklı olduğumuzu ve bu konunun gündeme alınıp uygulanacağını ifade etmiştir” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada memurlara uygulandığı gibi kamu işçileri için de 6 aylık enflasyona ilaveten TİS'teki yüzde 5 zam ile ilave zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiklerini ve bu talebin olumlu karşılandığını belirterek, “Öncülük ettiğimiz bu talebimize ilişkin bakanımız ve hükümetimizin olumlu yaklaşımından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Arslan, “Bilindiği üzere HAK-İŞ Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ ile birlikte 2021-2022 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz 11 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır. 2022 yılı birinci altı ayı ve ikinci altı ayı için belirtilen zam oranları enflasyon rakamlarına endekslenmiş ve bu çerçevede işçilerimizin hak kaybı yaşamasının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte 3 Ocak 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için memurlara uygulanan TİS protokolünde düzenleme yapılacağı ve enflasyona ilaveten TİS'teki zam oranı ile birlikte bir zam yapılacağı açıklanmıştır. HAK-İŞ olarak memurlara uygulanan enflasyon üzerinde bir zammın enflasyon artı yüzde 5 zammı içererek 1 Ocak'tan itibaren kamu işçilerine de uygulanması talebimizi ilk olarak memur zamları açıklamasının ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede dile getirdik. Bakan, talebimizde haklı olduğumuzu ve bu konunun gündeme alınıp uygulanacağını ifade etmiştir. Bakanımıza olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Bu görüşmenin ardından kamu çerçeve anlaşma protokolü çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz TÜRK-İŞ ile talebin ortaklaştırılması noktasında görüşmeler yapılmıştır. HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaretimizde bakanımızla olmak üzere yaptığımız görüşmede ve sonrasında bu konuyu dile getirmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede bakanımız tarafından olumlu karşılanan kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu bir müjde ile sonuçlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.