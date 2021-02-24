HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Lütfen sağlık çalışanlarını rahat bırakın"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Lütfen sağlık çalışanlarını rahat bırakın. Lütfen sağlık çalışanlarına artık bu şiddet eğiliminden vazgeçin. Onlara teşekkür etmek yerine hakaret etmek, onlara destek olmak yerine şiddet uygulamak insanlık dışı bir uygulamadır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Devlet Sert ile görüştü. Ziyaret sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, "HAK- İŞ olarak hem sendikalarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak hem de çalışma hayatının genel sorunlarını takip etmek ve onlarla ilgili de genel çözümler aramak bizim esas görevlerimiz arasında. Gerçekten hükümetimizle birlikte yoğun bir süreç yaşadık. Çeşitli toplantılarla sendikalar kendi arasında hem de hükümetimizle yaptığımız toplantılarda, sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda pandemi sürecinde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, hangi tedbirleri almamız gerekiyor konusunda genel bir mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için ücretsiz izin uygulamasını destekliyoruz"

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ilk kez bir kolaylık olarak ücretsiz izin uygulamasının getirildiğini belirten Arslan, bu uygulamada işten çıkarma yasağının olduğunu hatırlattı. Bununla ilgili yapılan düzenlemelerde HAK-İŞ'in taleplerine de uyulduğunu dile getiren Arslan, "Mevzuat o kadar karmaşıktı ki o mevzuatı tam katsaydık kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için en az 6 ay beklememiz gerekirdi. Bu sistemi kolaylaştırıcı bir adım atıldı. Talep eden hemen hemen herkes yararlandı. Ücretsiz izin konusu kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlarla ilgili düzenlenen bir husustu. Bir kısım işverenlerimiz özellikle gerçekten küçük ve orta ölçek üzerindeki işletmeler maalesef ücretsiz izin uygulamasını kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlarla sınırlı tutmadılar. Artık iş yerinde mutat uygulaması haline dönüştürdüler. Bu ciddi şekilde bizi rahatsız ediyor. Bunun durdurulması ve bu istismarın önüne geçilmesi hususunda taleplerimiz var. Çünkü normal yapılan çalışmalarda kimi işletmeler ne yazık ki bunu istismar ediyordu" şeklinde konuştu.

"İş yerinde istemedikleri işçileri hemen ücretsiz izne çıkartıyorlar" diyen Arslan, "Bunun gibi bir kısım uygulamalar var. Gerçekten hükümetimizle yaptığımız anlaşmadaki esasların dışında bir uygulama. Bunun istismarının önlenebilmesi için de kısa çalışma ödeneği, diğer uygulamalar Cumhurbaşkanımızın uhdesinde uzatılabiliyor. Mart ayı içerisinde bunlar sonuçlanacak ama eğer uzatılma durumu olacaksa bunların dikkate alınarak uzatılması söz konusu. Yine iş verenler ne yazık ki işten çıkarma yasağını ortadan kaldırmak için özellikle İş Kanunu'ndaki 25. maddeyi kullanarak tazminatsız fesih yollarına gitmektedir. Bunun için de gerçekten hiç alakasız gerekçelerle çalışanların iş akdinin feshedilmesi ile ilgili şikayetlerle karşı karşıyayız. Getirilen düzenlemeler bizim de desteklediğimiz pandemi sürecinde işten çıkarma yasağını destekliyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için ücretsiz izin uygulamasını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Lütfen sağlık çalışanlarını rahat bırakın"

Arslan, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet konusunda yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen toplumdaki genel rahatsızlıkların sağlık çalışanlarına fatura edildiğini vurguladı. Yeni tedbirlerin getirilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan şunları kaydetti:

"Hayatları pahasına hizmet eden insanların bir de gerçekten hiç hak etmedikleri şekilde şiddete maruz kalmaları onlara yapılan en ağır hakaret, en ağır kötülüktür. Gerçekten insanlar canla başla mücadele ediyor. Yüzlerinde maske izleri kalmış. Yüzlerinde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkmış ve gerçekten çok ağır şartlarda çalışan insanların böyle bir muameleye tabi tutulması inanın bu ülkenin gerçekten tarihine de, misyonuna da, değerlerine de uymayan bir durum. Bunu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Lütfen sağlık çalışanlarını rahat bırakın. Lütfen sağlık çalışanlarına artık bu şiddet eğiliminden vazgeçin. Onlara teşekkür etmek yerine hakaret etmek, onlara destek olmak yerine şiddet uygulamak bir insanlık dışı uygulamadır. Bunun asla hiç kimseye yapılmasını istemiyoruz. Sağlık çalışanları bunca zorluk içerisinde. İnsanlar ellerine gelmiş hastaları yaşatmak için bütün güçleriyle çalışırken, böyle bir muameleye tabi tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Bunları yapanlar için de daha ağır, daha şiddetli cezaların getirilmesi gerekiyor."