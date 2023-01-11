HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Merhum Genel Başkanımız Necati Çelik'i rahmetle anıyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Merhum Genel Başkanımız Necati Çelik'i vefatının 14'üncü yılında rahmetle anıyoruz. Merhum başkanımızın bizlere verdiği mesajları yarınlara taşımayı ve hatırasını yaşatmayı görev addediyor, kendisine bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in merhum Genel Başkanı ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in vefatının 14'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arslan mesajında, “Türk sendikal hareketinin önde gelen isimlerinden, misyonu ve vizyonu ile sendikal harekete önemli katkıları bulunan merhum Necati Çelik, 11 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da yaşamını yitirmişti. Merhum Necati Çelik, konfederasyonumuz HAK-İŞ'in bugünlere gelmesi için büyük çaba göstermiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Çelik, ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantılar yaşadığı, olağanüstü şartlardan geçtiği dönemlerde sağduyulu ve akılcı yaklaşım ve önerileriyle de hatırlanan bir şahsiyetti. HAK-İŞ olarak yokluğunu sürekli hissettiğimiz merhum Genel Başkanımızın Necati Çelik'in bize gösterdiği yolda istikametimizi kaybetmeden yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürmekteyiz. HAK-İŞ olarak vefatının 14. yıldönümünde merhum Genel Başkanımız Necati Çelik'i hatırlamayı, bizlere verdiği mesajları yarınlara taşımayı ve hatırasını yaşatmayı görev addediyor, kendisine bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.