HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Olumsuzlukların çözümlerini IMF kapılarında arayanları kınıyorum”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye'nin pandemiden kaynaklı yaşadığı olumsuzlukların çözümlerini IMF kapılarında arayanları buradan kınıyorum” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Arslan, HİZMET-İŞ'in Maltepe'de bulunan genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında KİT'lerin sorunlarına ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara değindi. Arslan, “HİZMET-İŞ sendikamız yaklaşık 5 yıldır emekçi arkadaşların kamuda kadrolu işçi hakkını elde etmek için mücadelede öncülük yapan sendikamız. Bugün fazla konuşulmuyor ama kamuda yaklaşık 1 milyon arkadaşımız kadrolu işçi hakkı elde etti. Bu hakların elde edilmesinde sendikamızın büyük bir emeği var, çabası var, gayreti var. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugün özellikle 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro alan ve yine KİT'lerde çalışan yaklaşık 80 bin civarında arkadaşımızın kadroya kavuşamaması. Özellikle kapsam dışı bırakılan hastanelerde yemekhane hizmetlerinde çalışan, kiralık araç şoförlüğünde çalışan, yüzde 70 sınırını bulamadığı için kadro alamayan binlerce arkadaşımızın da sorunlarını hem yazılı olarak hem sendikamızda bunları müzakere etmeye, tartışmaya, görüşmeye geldik. Tabii ki kamuda 1 milyona yakın arkadaşımızın kadro alması bizim için çok kıymetli. Bu kadro verilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye ve diğer partilere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamuda 180 bin işçi varken, buna 1 milyon daha işçi eklendiğini belirten Arslan, bunun büyük bir reform olduğuna dikkat çekti. Arslan, kadroya alınanların toplu sözleşme sürelerinin başladığını ve bunun yeni bir süreç olduğunu da ifade etti. Arslan, dünyada neoliberal bir düzenle kamuya işçi alımının çok daha zor olduğunu belirterek, “Neoliberal dalganın ‘Devleti küçültün, kamuyu tasfiye edin, kamudaki işçileri azaltın', Dünya Bankası ve IMF'nin ülkemize dayattığı bu dayatmalara karşı devletimiz bir meydan okuma yapmıştır. Kamuyu küçültmek yerine kamuyu güçlendirme kararı almıştır. Bu noktada hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Olumsuzlukların çözümlerini IMF kapılarında arayanları buradan kınıyorum”

Arslan, “Türkiye'nin pandemiden kaynaklı yaşadığı olumsuzlukların çözümlerini IMF kapılarında arayanları buradan kınıyorum. Türkiye'ye IMF kapısını gösterenleri gerçekten kınıyorum. Bunlara karşı milletimizin uyanık olmasını istiyoruz. Hükümetin kararlılığının devam ettirilmesini istiyoruz. IMF demek daha fazla zulüm, daha fazla işsizlik, daha fazla adaletsizlik demek. Biz daha önce 17 defa bu süreçten geçtik. Kamunun güçlendirilmesi bu yönüyle çok kıymetli” diye konuştu.

KİT'lerde çalışan 80 bin civarında çalışanın kadro düzenlemesinin dışında kaldığını ifade eden Arslan, daha sonra yapılan düzenlemelerle bunun önünün açıldığını ancak bunun da KİT yöneticilerinin insafına kaldığını söyledi. 2017'den bu yana KİT'lerde kadro alımı olmadığını söyleyen Arslan, bunun yanında kadroya alınanların da emeklilik günlerinin gelir gelmez emekli edildiğini, tayin haklarında kısıtlama olduğunu, huzurevi ve sevgi evlerinde çalışanların mesai saatlerinde sıkıntılar olduğunu belirtti.

HAK-İŞ 1 Mayıs'ta Taksim'de

Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ta HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak pandemi şartlarına da dikkat edilerek Taksim'de olacaklarını ifade etti. Arsalan, aynı zamanda 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olduğu için 30 Nisan'da 81 ilde il HAK-İŞ'in il başkanlarının 1 Mayıs bildirgesi okuyacağını duyurdu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak çalışma yürütüldüğünü ve TÜRK-İŞ'in toplu sözleşme taslak oluşturma komitesinde yer aldığını belirten Arslan, önümüzdeki günlerde iki konfederasyonun bu çalışmayı duyuracağını ifade etti.

“Hem sendika temsilcilerimiz hem de işletme yönetimi pandemi konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor”

Kapanma sürecinde fabrikada çalışan işçiler hakkında da konuşan Arslan, “Biz sendika çalışmalarımızın olduğu bütün işletmelerimizde iş verenle tam bir dayanışma içerisinde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine ve pandemi tedbirlerine dikkat edilerek, ki bazı işletmeleri ziyaret ettik. Gördük ki gerçekten hem sendika temsilcilerimiz hem de işletme yönetimi pandemi konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu konuda aksaklık olan yerlere de müdahale ediyoruz” açıklamasında bulundu.