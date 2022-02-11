Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “TMT'ye yönelik aşağılayıcı yayınları kınıyoruz”

Tarihi gerçekleri bilmeden ya da görmezden gelerek yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Ayşenur Arslan'ın TMT hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi. TMT'nin Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu ve yapılan bu yayınları kınadıklarını belirten Arslan, “Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından olan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA'cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir. Esas hedef anavatanla yürüyen Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırmak, anavatanla bağlarını koparıp Rum ve AB'nin asimilasyon hedeflerine hizmet etmektir. Bu alçakça ve haince planı boşa çıkarmak için anavatan ve yavru vatanın daha fazla dayanışmaya, daha fazla güç birliğine ihtiyacı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğiz” diyen Arslan, “Unutulmasın ki Kıbrıs Türkleri asırlardır adada soylu bir mücadelenin neticesinde özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını Türk Mukavemet Teşkilatı gibi direniş örgütlerinin büyük fedakarlıkları, hayatları, kanları pahasına elde etmişlerdir. Tarihi gerçekleri bilmeden ya da görmezden gelerek yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz” dedi.