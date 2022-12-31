HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Yeni yılı en içten dileklerimizle kutluyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, pandemi sonrasında dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın etkisiyle enflasyon ve hayat pahalılığının temel gündem maddelerimizden biri olduğunu hatırlatarak, “HAK-İŞ olarak 2023 yılında; ekonomik krizlerin olmadığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü, istihdamın arttığı ve işsizliğin azaldığı daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak 2023 yılında, ekonomik krizlerin olmadığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü, istihdamın arttığı ve işsizliğin azaldığı daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz. Ülkemizin krizlere, enflasyona ve hayat pahalılığına karşı daha etkin tedbirleri ve politikaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

2023 yılına girerken, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine ek olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına neden olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan bütün önlemler ve asgari ücrete yapılan yüzde 100'e varan artışlara ek olarak 2023 yılında yapılacak yeni düzenlemelerle sorunların daha da azalacağına inanıyoruz.

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süreçler göz önüne alındığında, çalışanlar üzerindeki ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, kriz süresince tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini, vergi dilimlerinin ücretlere yapılan zam oranlarına paralel olarak yeniden düzenlenmesini ve aile yükümlülüklerini dikkate alan hakkaniyetli bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, 2022 yılının son günlerinde, çalışma hayatı için önemli bir gündem maddesi olan EYT sorununun çözüme kavuşturularak, yaş şartı aranmaksızın sigorta yılı ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan EYT'li çalışanların emeklilik haklarının iade edilmesi önemli bir düzenleme olmuştur.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilecek olması da önemli bir sorunu ortadan kaldırmıştır.

Konfederasyonumuzun talep ettiği şekilde her iki konunun da çözüme kavuşması ve mücadelemizin başarıya ulaşmasının gururunu yaşıyoruz.

HAK-İŞ olarak, önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve emeklilerin refah düzeyinin artırılmasını da talep ediyoruz.

Bunlarla birlikte, teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün etkisiyle çalışma ilişkilerinin yeniden şekillendiği günümüzde; sendikal hareketin emek duyarlılığıyla geliştirilmesine, sosyal diyalogun daha etkin ve katılımcı bir anlayışıyla işletilmesine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Ayrıca, ülkemizin yaşadığı tüm krizlerin çözümü ve daha güçlü bir Türkiye için sendikal örgütlenmeye, işbirliğine ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var. Bu anlayışla, tüm çalışanları HAK-İŞ'te örgütlenmeye davet ediyoruz.

2023 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."