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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan işçilere zam açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ’’16 yıllık AK Parti hükümetlerinin en büyük başarısı çalışanların enflasyon karşısında korunmasıdır’’ dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ''16 yıllık AK Parti hükümetlerinin en büyük başarısı çalışanların enflasyon karşısında korunmasıdır'' dedi.


Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istediklerini açıkladı. Arslan, kadroya yeni geçen ve KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçilerin ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, ''16 yıllık AK Parti hükümetlerinin en büyük başarısı çalışanların enflasyon karşısında korunmasıdır. Bu politikanın kadroya yeni geçen ve KİT'lerde çalışıp kapsam dışında kalan işçiler için de uygulanmasını istiyoruz'' açıklamasında bulundu.

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