HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kadın Komitesi üyeleri, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'na İdlib şehitleri için yüzlerce fidan dikti.

İdlib'de şehit olan Mehmetçikler anısına HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kadın Komitesi üyeleri, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından fidan dikti. Özgecan Arslan Hatıra Ormanı projesinin 6. yılına girdiğini belirten HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ”Dikilen o fidanlar bugün boy verdi. Kuruyanları, eksik kalanları bugün tamamlayacağız. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Programımızın süresi içinde hepimizin yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. O saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz adına fidan dikeceğiz. 51 şehidimiz var son bir ayda İdlib'de. Biz ne söylersek söyleyelim onların anne babası olamıyoruz. Onların hürmetine bizi, ülkemizi her türkü ihanetten korusun. Şehitlerimiz için dua edeceğiz, şehitlerimizin bıraktıklarını asla unutmayacağız. Orada hala savaş devam ediyor. Bu saldırılarla hiçbir evladımızı kaybetmeden hedeflere ulaştığımız bir başarıyı Rabbim nasip eder inşallah” dedi.

Şehit ailelerinin her zaman manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Arslan, ”Gittiğimiz her ilde toplantılarımız öncesi ve sonrasında şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Her zaman onlarla dayanışma içinde olalım. Kadın Komitesi başkanımıza, şube başkanlarımıza rica ediyorum. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayatlarının baharında kendini feda eden çocuklarımızın ailelerini yalnız bırakmayalım. Şehitlerimizin anısına dikeceğimiz fidanları Rabbim yeşertsin, onlara can versin. Kadınlar Günü'nü biz kadın buluşması olarak gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.