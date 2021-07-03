HAK-İŞ Kısa Film Yarışması 10. yılında

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla başlattığı ve EMEK temasıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması büyük bir başarıyla 10. yılına ulaştı.

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması başvuruları, 15 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin TL'nin üzerinde ödül verilecek.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla bu 10.'su gerçekleştirilen Emek temalı Kısa Film Yarışmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Başvurular 3 bini aştı

“HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitemiz tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmamız, büyük bir başarıyla 10. Yılına ulaştı. HAK-İŞ olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz kısa film yarışmalarımızla emeğin sanat dünyasındaki yansımasını görüyor, emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz.

Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ‘Emek' konulu filmlerin sayısının artırılması ve bu alanda “emek veren” yapımcıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmak amacıyla çıktığımız yolda, büyük bir başarı elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Şubat ayı itibariyle kısa film yarışmamıza başvurular başlamış olup, şu ana kadar 147'si Türkiye'den olmak üzere toplam 115 ülkeden başvuruda bulunuldu. Yarışmamıza şu ana kadar yapılan başvurular, İran'dan 369, Hindistan'dan 343, İspanya'dan 159, Brezilya'dan 155, İtalya'dan 154, Amerika'dan 153, Fransa'dan 151, İngiltere'den 110 ve Rusya'dan 96'ya ulaştı. Diğer ülkelerden yapılan başvurularla birlikte HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film yarışmamıza şuana kadar yapılan başvurular 3 bin 18'e ulaştı.

Yarışmamıza Portekiz, Romanya, Kanada Arjantin, Kore, Danimarka, Afganistan, Norveç, İrlanda, Bangladeş, Filipinler, Meksika, Uganda, Japonya, Endonezya, Çin, Arjantin, Nijerya, Mısır, Venezüella, Suriye, Kolombiya, Bulgaristan, , Rusya, İspanya, Şili, Tunus, Belçika ve Avusturya gibi dünyanın dört bir yanından başvuruda bulunuldu. Dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların 15 Ağustos'a kadar önceki yıllarda olduğu gibi 4 bini aşmasını bekliyoruz.

2012 yılında başladığımız ve 2016 yılından bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamızda bugüne kadar sektöre 400 bin liraya yakın ödül dağıttık. Geçtiğimiz dokuz yılda yarışmamıza 17 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu ve bu filmler aracılığıyla, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu onbinlerce sinema emekçisine ulaştık. Estonya, Gana, Bangladeş, Letonya, Filipinler, Hindistan, İran, İngiltere, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Rusya, ABD, Malezya, Kazakistan, Ürdün, Arnavutluk, Irak'tan yapımcı, yönetmen ve oyuncuları ülkemize davet ederek, ödüllerini takdim ettik.

Toplam ödül 60 bin TL'nin üzerinde

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin TL'yi aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan filme 10.000 TL, ikinci olan film 5.000 TL, üçüncü olan film 2 bin 500 TL veriyoruz. Ayrıca 2.500 TL Necati Çelik Özel Ödülü, Sendikacı gözünden ve diğer dallarda 1.000'er TL ödül ve özel tasarlanan ‘Ödül Plaketi' takdim ediyoruz.

“Filmler izlenecek, yönetmenlerle söyleşiler yapılacak”

HAK-İŞ olarak, 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmamız ile ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak, emek dünyasının sanat ve sinema dünyasındaki temsiline bir katkı daha sağlamak amacıyla bu yıl bir yeniliğe gideceğiz.

Ödül törenin ertesi günü yerli ve yabancı ilk üç ve Necati Çelik Özel Ödülü alan filmler başta olmak üzere film gösterimi gerçekleştirilecek. Her bir gösterimin ardından filmin yönetmeni ile kısa bir söyleşi düzenlenecek.

Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenleri, oyuncuları, teşkilat mensuplarımızı hayatın her alanında varolan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 15 Ağustos 2021 tarihine kadar yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.”