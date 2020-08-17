HAK-İŞ kısa film yarışması başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması başvuruları, 15 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Yarışma kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin liranın üzerinde ödül verilecek.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan “Emek” temalı Kısa Film Yarışmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kültür Sanat Komitemiz tarafından yürütülen HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın bu yıl dokuzuncusunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Yarışma ile ‘Emek' konulu filmlerin sayısının artırılmasını ve bu alanda

‘emek veren' yapımcıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Kısa film yarışmasına başvuruların, Mart ayı itibariyle başladığını, şu ana kadar 175'i Türkiye'den olmak üzere toplam 115 ülkeden başvuruda bulunulduğunu ifade eden Arslan, “Yarışmamıza şu ana kadar yapılan başvurular, Hindistan'dan 344, İran'dan 320, Amerika'dan 169, İtalya'dan 109, Fransa'dan 163, Brezilya'dan 141, İspanya'dan 118, Rusya'dan 90, İngiltere'den 81, Almanya'dan 41 olmak üzere toplam 2 bin 702'ye ulaştı. Yarışmamıza Arjantin, Kore, Bangladeş, Filipinler, Meksika, Uganda, Japonya, Endonezya, Çin, Nijerya, Mısır, Venezuela, Suriye, Danimarka, Afganistan, Norveç, İrlanda, Kolombiya, Avusturya, Bulgaristan, Şili, Tunus, Belçika, Rusya, İspanya, Portekiz, Romanya, Kanada ve Arjantin gibi dünyanın dört bir yanından başvuruda bulunuldu” aktarımında bulundu.

Dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların 15 Eylül'e kadar önceki yıllarda olduğu gibi 4 bini aşmasını beklediklerini bildiren Arslan, “2012 yılında başladığımız ve 2016 yılından bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamızda bugüne kadar sektöre 350 bin liranın üzerinde ödül dağıttık. Geçtiğimiz sekiz yılda yarışmamıza 16 binin üzerinde filmle başvuruda bulunuldu ve bu filmler aracılığıyla, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu on binlerce sinema emekçisine ulaştık. Estonya, Gana, Bangladeş, Letonya, Filipinler, Hindistan, İran, İngiltere, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Rusya, ABD, Malezya, Kazakistan, Ürdün, Arnavutluk, Irak'tan yapımcı, yönetmen ve oyuncuları ülkemize davet ederek, ödüllerini takdim ettik” ifadelerini kullandı.

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin lirayı aşkın ödül verdiklerini vurgulayan Arslan, “Birinci olan filme 10 bin lira, ikinci olan film 5 bin lira, üçüncü olan film 2 bin 500 lira veriyoruz. Ayrıca 2 bin 500 lira Necati Çelik Özel Ödülü, Sendikacı gözünden ve diğer dallarda 1.000'er lira ödül ve özel tasarlanan ‘Ödül Plaketi' takdim ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ olarak, emeği; bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktıkları bu yolda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

“Her yıl düzenlediğimiz kısa film yarışmalarımızla emeğin sanat dünyasındaki yansımasını görüyor, emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz. Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyoruz. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin araçlarından birisi olarak her yıl geleneksel olarak kısa film yarışmaları düzenliyoruz. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan HAK-İŞ kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. İnanıyorum ki bu tür yarışma programlarımız sendikal dünyaya özendirici bir etki yapacaktır. Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenlere, oyunculara, kısacası sinema emekçilerine hayatın her alanında var olan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 15 Eylül 2020 tarihine kadar yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.”