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Hak-İş Konfederasyonu'nun Bolu-Ankara yürüyüşünde üçüncü gün sona erdi

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler için düzenlenen yürüyüşte üçüncü gün sona erdi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler için düzenlenen yürüyüşte üçüncü gün sona erdi.


Yürüyüşün üçüncü gününde grup Bolu'nun Hamzabey Köyü mevkisinden başlayarak ortalama 22 kilometre yol yürüdü. İlk dinlenme noktası olarak kendilerine Yeniçağa ilçesini seçen grup burada 30 dakika dinlendikten sonra, ikinci durak noktaları olan Esentepe mevkisine hareket etti. Burada yemek ve özel ihtiyaçlarını karşılayan grup, son olarak Gerede'ye uğrayarak burada AK Parti Gerede İlçe Teşkilatı ve Gerede Belediye Meclis üyeleri tarafından misafir edildi. Burada 20 dakika kadar mola veren grup sonrasında Gerede'nin 2 kilometre dışında bulunan konaklama noktalarına geçti. Son olarak burada aile fotoğrafı çektiren grup dinlenmek için dağıldı.

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