Hak-İş'ten deprem bölgesine yardım

İçinde yiyecek, giyecek ve gıda malzemeleri bulunan 1 tır dolusu yardım, kamu kurumlarında çalışan emekçilerin bağışlarıyla hazırlandı.

Yardım tırı Türkiye Kömür işletmesi (TKİ) Genel Müdürlüğü kampüsünden yola çıktı. Burada bir konuşma yapan Hak- İş/Hizmet- İş Sendikası Genel Başkanı Mahmur Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz bir deprem ülkesi, hepimiz artık bunu biliyoruz. Ama ne yazık ki her depremde can kaybı da oluyor. Artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Deprem öldürmez yapı öldürür diye bir kural var. Elazığ depreminden sonra hemen o bölgedeydik ve incelemelerde bulunduk. Şahit olduk ki mesele sağlam yapı yapmaktan geçiyor. Onun için bu depremler bize felaketler gösteriyor ki bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli ve doğru işler yapmaya sevk edecektir. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde yeryüzündeki bütün karşılaşılan felaketlerde hep millet den yana mazlumdan kampanyalara taraf olmuş ve burada da başarılı bir organizasyonu yüzümüzün akıyla her seferinde tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim karma istişaresi olarak Hak-İş'in de içinde bulunduğu 8 örgütün organize ettiği bir kampanyamız vardı. 99 tır bölgesine sevk ettik ama bir o kadar tır vardı. Fakat depolarda yer kalmadığı için bu tırların hareketini engelledik. Dolasıyla ülkemizin her köşesinde milletimiz bu tür kampanyalara destek veriyorlar.”

Dua edilmesinin ardından yardımları ulaştıracak olan tır yola çıktı.