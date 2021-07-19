HAK-İŞ'ten Kurban Bayramı mesajı

HAK-İŞ tarafından yayımlanan Kurban Bayramı mesajında, “Bütün çalışanların, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz” denildi.

HAK-İŞ'in mesajında toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle yeniden hatırlanması temenni edildi.

HAK-İŞ'in Kurban Bayramı mesajında, “Bayramlar, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan günlerdir. Bu mübarek günlerde medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimiz değişse de hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak salgının üstesinden gelebileceğimize ve eski güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyoruz. Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, mübarek Kurban Bayramı'nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.