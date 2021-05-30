HAK-İŞ'ten 'Mavi Marmara' mesajı: “11. yılında tüm şehitlerimizi anıyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız'ın da aralarında bulunduğu Mavi Marmara şehitlerini saygı ve minnetle andığını belirterek, “İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan bu acımasız saldırısını bir kez daha telin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 11. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Arslan açıklamasında, “İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalı, Gazze'ye abluka acilen kaldırılmalı, Batı Şeria'ya örülen duvarlar yıkılmalı, İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını zorla ellerinden almaları ve inşaat yapmaları engellenmeli, Kudüs'ün statüsünü değiştirme çalışmalarına son verilmeli ve İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan eden uluslararası hukuka aykırı zorbalığına son verilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

HAK-İŞ Başkanı Arslan, 2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki insanlara yönelik İsrail tarafından yapılan saldırıyı hatırlatarak, şunları kaydetti:

“2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara yönelik İsrail askerleri tarafından yapılan hukuk dışı saldırının 11. yılı münasebetiyle HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan katliamlarını lanetliyoruz. İsrail, 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'ye 2006 yılından bu yana karadan, havadan ve denizden abluka uygulamaktadır. İsrail'in buraya yönelik yoğun hava saldırıları ile zaten zor durumda olan bölge halkının durumu daha da korkutucu bir hal almaktadır.”

İsrail tarafından insani yardım malzemesi taşıyan filoya yapılan saldırıda 10 insani yardım gönüllüsünün hayatını kaybettiğini, 56 kişinin ise ağır yaralandığını anımsatan Arslan, “Mavi Marmara saldırısında kaybettiğimiz Hizmet-İş Sendikamızın Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız başta olmak üzere, İsrail'in acımasızca gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz” açıklamasını yaptı.