Hakan Keleş: “Mücadelemizi yaptık ama kazanamadık”

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Giresunspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, “Maçtan önce kazanmak istiyorduk, kaybetmemek de önemliydi bugün. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum, istediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İkinci talihsiz bir gol yedik diyebilirim. Rakibimizin coşkusu bizden daha çok isteklilerdi. Oyunun kırılma anı vardır oradan sonra sıkıntılar çektik. Çok eksik geldik buraya. Mücadelemizi yaptık ama kazanamadık, üzüntülüyüz. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Önümüzde Başakşehir maçı var. İç sahada Başakşehir'i yenersek avantajlı duruma tekrar geçeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.