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Hakkari hudut hattında 65 pompalı tüfek ve 1 milyon 35 bin TL'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı; Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin yaptığı arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi” bilgisine yer verildi.

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