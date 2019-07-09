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Hakkari şehitleri için EGM'den taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari’de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.


Hakkari'de askeri araca düzenlenen terör saldırısından sonra EGM sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Hakkari'de askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'na Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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