Hakkari'de "Eren Kış-30 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari'de “Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı 571 personelden oluşan 41 operasyonel tim görev alıyor.