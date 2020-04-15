İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakurk'ta bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.