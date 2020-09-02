Hakurk'ta PKK'ya ait EYP düzeneği ve antipersonel mayını ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandolar tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.