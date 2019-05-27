Hala Sultan Kitap Günleri Kapılarını Lefkoşalı kitapseverlere açtı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Lefkoşa'da düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri 26 Mayıs'ta ziyarete açıldı.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Temsilciliği Müdürü Hüseyin Şahin katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri açış konuşmasında kitap okumanın önemini vurguladı. Gençleri kitaplarla buluşturan ve yayınevlerini bir araya getiren kitap günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Başçeri, teknolojinin gelişmesiyle e- kitaplar daha cazip gelse de basılı bir kitabı elde tutarak okumanın zevkini herkesin yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise konuşmasında gençleri kitap okumaya özendirmenin önemine değindi. Kitap okuma alışkanlığındaki azalışa dikkat çeken Prof. Dr. Benter, her kitabın okuyana farklı şeyler katacağını ve okudukça kişinin empati yapma yeteneğinin ve düşüncelerinin gelişeceğini ifade eti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, kitabın sıradan bir miras olmadığını, kitapların dün, bugün ve yarın arasında köprü kurduğunu ve kitapların “kültür ve medeniyetlerin gelişmesini sağlayan pınarlar” olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Turan, medeniyetlerin kitaplar üzerine inşa edildiğini vurgulayarak “Tarihin gördüğü en mütekâmil medeniyetlerden biri olan medeniyetimizin arkasında hep kitaplar olmuştur. Bağdat, Tebriz, Nişabur, Merv gibi şehirler yüzbinlerce ciltlik kitaplara sahip olan kütüphanelerle ün salmış ve bu kütüphaneler Batı dünyasında ulaşılması mümkün olmayan sayılara ulaşmıştır” dedi.

Selimiye Meydanında 40 yayınevinin katılımıyla düzenlenen kitap günleri, 3 Haziran'a kadar 13.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.