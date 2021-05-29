Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak

Başkent'te şimdi de “tarımsal üretim sözleşmesi” ile yeni bir kırsal kalkınma modelini hayata geçiren Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta 3 kadın kooperatifi ile tarımsal üretim sözleşmesi imzaladı. Yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinin üreteceği bakliyatlar Halk Ekmek Fabrikası tarafından satın alınarak, Başkent Marketlerde satışa sunulacak. Sözleşmeli üreticilik başta olmak üzere Başkent'te yeni kırsal kalkınma modellerini de hayata geçirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek bünyesindeki Başkent Market modeli ile de hem yerli üretimi canlandırıyor hem de vatandaşları uygun fiyattan aracısız ürünlerle buluşturuyor.

Yerli bakliyat ürünleri başkent market raflarında yerini alacak

“Tarımsal üretim sözleşmesi” sayesinde Ankara'nın ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin yetiştirdiği sağlıklı, güvenilir ve yöresel bakliyat ürünleri Başkent Market aracılığıyla vatandaşların sofrasına taşınacak. Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde 5 Başkent Market ve 2 Başkent Büfe'de satışa sunulan yöresel ürünlere yenilerini eklemek amacıyla kurucularının özellikle kadınlardan oluştuğu üretici kooperatifleri ile masaya oturmaya başladı. Ankara kırsalının gelişmesi ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak olan tarımsal üretim sözleşmesi; ilk etapta Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile imzalandı.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler de yararlanabilecek

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de ürettikleri bakliyatları almaya hazırlanan Halk Ekmek Fabrikası; Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 2,5 ton fasulye, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 3 ton yeşil mercimek, 3 ton pilavlık bulgur, 10 ton Ankara nohudu, Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden ise 3 ton kırmızı mercimek, 1,5 ton köftelik bulgur, 3 ton pilavlık bulgur ve 3 ton da yeşil mercimek alımı gerçekleştirecek.

Bala Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi ile sözleşme imzalayan Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, yeni kırsal kalkınma modeline ilişkin şu bilgileri verdi:

“Heyecanlıyız bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Mansur başkanımızın bir ideali var ‘Ankara'da aç açıkta kimse kalmayacak'. Başkent'teki kadın kooperatifleriyle yapacağımız üretim sözleşmesiyle bakliyat ürünlerinde direkt üreticiden tüketiciye Ankara halkıyla Afşar beldesinin ürünlerini buluşturacağız. 1 yıl içinde 16 kooperatif ve birliklere 35 milyon TL katkı sağladık. 2021 yılında hedefimiz bunu 100 milyona çıkarmak. Tarımsal üretim sözleşmesini bulgur, nohut, fasulye, köftelik ve yemeklik bulgur olmak üzere 6-7 kalemde imzalayacağız. Çiftçi zaten zor şartlardan geçiyor. Amacımız piyasa fiyatlarının üzerinde alarak farkındalık oluşturmak ve çiftçinin ekonomisine destek olmak”

Başkent Market uygulaması sayesinde kırsal alandaki üretici kooperatiflerinde istihdam edilen kişi sayısının üyeleri ile birlikte 863'e yükseldiğine dikkat çeken Velioğlu, üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zinciri oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.