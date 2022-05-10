Halk Ekmek'te bir ilk: Çölyak hastalarına özel glutensiz taze simit ve yaş pasta üretildi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Başkent'te bir ilke daha imza attı. ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde çölyak rahatsızlığı olan Başkentliler için ilk kez glutensiz taze simit ve yaş pasta üretti.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘insan sağlığı'nı önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşları da unutmadı.

İlk etapta glutensiz ürünlerin satıldığı halk ekmek büfesini Başkentlilerle buluşturan Ankara Halk Ekmek Fabrikası şimdi de çölyak hastalarına özel ilk kez taze sıcak simit ve yaş pasta üretti.

‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde GİMAT Halk Ekmek Fabrikası'nda düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile yeni ürünler tanıtılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankaramızda çölyak rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için glutensiz taze simit ve yaş pasta üretmeye başladık” dedi.

Glutensiz ürün çeşitliliği artarak devam edecek

Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Balamtekin ile çölyak hastaları ve yakınlarının katıldığı kahvaltıda glutensiz taze sıcak simit ve yaş pasta ilk kez ikram edildi.

Glutensiz ekler, kurabiye, cupcake ve poğaça çeşitlerinin de sunulduğu kahvaltı programına katılan Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski glutensiz ürün çeşitliliğini artıracaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu özel günde çölyak hastalarımızın yıllardır glutensiz sıcak simit hasretini gidermek istedik. Fabrika içinde izole edilmiş ve hijyen önlemlerinin en üst seviyede alındığı ayrı bir tesiste çölyak hastalarımız için glutensiz ekmek, ekmek unu, simit, 2 çeşit kurabiye ile çerez üretimimiz devam ediyor. Halk Ekmek'te ilk kez üretilen simit, yaş pasta, ekler, cupkek ve poğaça çeşitlerini de çölyak hastalarımıza ikram ederek tadım yaptırdık. Bu yeni glutensiz ürünlerimizi yakında GİMAT Başkent Market ve Batıkent Şubemizde satışa sunacağız.”

Yerel yönetimlerin çölyak hastalarına yönelik hizmetlerinin önemine dikkat çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Balamtekin, “Çölyak hastalığında en iyi tedavi yolu ve tek geçerli tedavi metodu glutensiz diyet tedavisidir'' derken, Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar da, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü vesilesiyle bizleri bu etkinliğe davet eden ve bizleri glutensiz kahvaltı etkinliğinde buluşturan Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski'ye teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven ise Büyükşehir Belediyesinin çölyak hastalarının yanında olan uygulamaları için teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘‘Birkaç yıl öncesine kadar Ankara'da ihtiyaç sahiplerine glutensiz ekmek dağıtılmıyordu. Biz de Ankara Çölyak Derneği olarak Başkanımız Mansur Yavaş'tan rica ettik ve ihtiyaç sahiplerine glutensiz ekmek dağıtılmaya başlandı. Pandemi döneminde Başkanımız Mansur Yavaş herkesin evine glutensiz ekmek dağıtmaya başladı, bunun için kendisine tekrar teşekkür ediyorum.''

Glutensiz taze sıcak simit keyfi

Halk Ekmek Fabrikası'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan çölyak rahatsızlığı bulunan Başkentliler, ilk kez taze sıcak simit tattı.