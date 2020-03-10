Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

Halk Süt fiyatlarında 1 liralık indirime gittiklerini açıklayan Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, “3 litrelik Halk Süt fiyatını 14,5 TL'den 13,5 TL'ye düşürdük” dedi.

Vatandaşların sağlıklı süte ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, süt fiyatının düşmesiyle Halk Süt'e talebin daha da arttığını söyledi. Başkentlilerin fikirlerini ve taleplerini dikkate aldıklarını, yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini aktaran Mızrak, şu ifadeleri kullandı:

“Üreticiler kadar tüketicilerin de ekonomisine büyük destek sağlayacak bir proje bu. Başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 liradan satıyorken şimdi 13,5 liradan satıyoruz.”

Özellikle çocukların tükettiği temel gıda maddelerinin başında yer alan süt fiyatına indirim yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mızrak, “Tüketiciler bu indirimli fiyattan çok memnun oldu. Hatta yılbaşından sonra süt satışlarımızda yüzde 60 civarında artış gözlemledik. Yeni fiyat politikasıyla hem üreticilere destek olmuş olacağız hem de tüketici daha kaliteli ve daha ucuz ürün tüketmiş olacak” aktarımında bulundu.