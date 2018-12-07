Halk Ekmek'ten engelli vatandaşlara simit camekanı

Noter huzurunda yapılan çekilişle Ankara'da yaşayan 150 engelli vatandaşa simit camekanı ve yeri tahsis edildi.

Bilgisayarlı sistem üzerinden yapılan kurayla noter huzurunda simit camekanlarını işletecek engellilerin tek tek belirlendiği törende konuşan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, sosyal belediyecilik anlayışıyla 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen “engelliler için simit satış yeri ve camekanı dağıtımı” için bu yıl 860 engelli vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi. Bugüne kadar toplam 7 bin 287 engelli vatandaşın bu hizmetten faydalandığını kaydeden Sarıduman, “Bugün noter huzurunda yapılacak çekilişte ise 860 başvuru arasından 150 engelli kardeşimize simit tezgahı ve yeri tahsis edilecek” dedi.

Sarıduman, Ankara Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik sayısız proje yürüten öncü ve örnek bir belediye olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak biz istiyoruz ki engelli kardeşlerimiz toplumla iç içe, kendi emeğiyle ekmeğini kazanabilen, kimseye muhtaç olmadan mücadele veren, sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak hayata bağlansın. Hem kendileri hem de aileleri kazansın.”

Satış yeri ve camekan tahsisi yapılan engelli vatandaşların sözleşmede yer alan ve kendilerine tebliğ edilen tüm kurallara uymakla yükümlü olduklarını belirten Sarıduman, “Bu konuda ilk şartımız, engelli vatandaşlarımızın camekanları başında kendilerinin durmasıdır. Kurada kendisine yer çıkan işletici aldığı camekanı ve yeri başkasına kiraya veremez, devir yapamaz, satamaz, ortak kullanamaz. Aksi halde işletici sözleşmeden dolayı bütün haklarını kaybeder ve yeri iptal edilir” dedi.