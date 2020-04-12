Halk Ekmek'ten kesintisiz üretim

Vatandaşların salgın hastalık nedeniyle sokağa çıkamaması nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekmek üretimine hiçbir koşulda ara vermediklerini belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, “Halk Ekmek olarak vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla bone, eldiven, maske ekipmanlarıyla sağlık kurallarına uygun bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 11 Nisan itibarıyla yaklaşık 750 bin ekmek üretimimiz oldu. Büfelerimize, satış noktalarımıza dağıttık. Kendi satış mağazalarımızda satışlarımız devam ediyor. Ekmek talebine ‘ekmek yok' denilmesi söz konusu değil. Ekmek üretimimiz devam edecek. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı ve engin destekleriyle üretimimizde hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Üretimde çalışan personelimiz de gece gündüz demeden fedakarca hatta kronik rahatsızlığı olanlar dahi izin kullanabilecekken yüksek bir sorumluluk duygusuyla burada çalışmaya devam ediyorlar. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık

Sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli bilgilendirilen Başkentliler, pazar günü de dahil her gün saat 08.00'den itibaren açık olan Halk Ekmek büfeleri ile satış mağazalarından ekmeklerini alabilecekler. Tam kapasiteyle çalışan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 7 satış mağazası ile 418 ekmek satış büfesinde ekmek satışına aralıksız devam edecek.