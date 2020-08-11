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Halk GYO'dan ilk altı ayda 35,5 milyon TL net kâr

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe öncü kuruluşları arasında yer alan, Halkbank’ın bağlı ortaklığı Halk GYO yılın ilk yarısında 35,5 milyon TL kâr elde etti.

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe öncü kuruluşları arasında yer alan, Halkbank'ın bağlı ortaklığı Halk GYO yılın ilk yarısında 35,5 milyon TL kâr elde etti. Halk GYO'nun, özkaynakları 2,6 milyar TL'yi, aktif büyüklüğü 3 milyar TL'yi aştı.


Kamu bankaları öncülüğünde Haziran ayında hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla, konut satışlarının ülke genelinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Ana hissedarımız ‘Halkbank'ın Önce Halk, Sonra Banka' olma misyonuna uygun olarak, ev sahibi olmak isteyenler hayallerini daha fazla ertelemesinler istedik. Vatandaşlarımızı bir kez daha uygun koşullarda ev sahibi yaptığımız bu dönemde, projelerimize yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi.

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