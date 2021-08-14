Halk Müziğinin duayen ismi Nida Tüfekçi'ye vefa

Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Nida Tüfekçi'nin adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin efsane sanatçısı, folklor araştırmacısı ve öğretim üyesi Nida Tüfekçi'nin ismini Çankaya'da yaşatacak. Eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Türk Halk Müziğinin kapılarını dünyaya açan isim olarak tanınan ve 1993'te kaybettiğimiz Nida Tüfekçi'nin adı Belediye Meclis kararıyla yeni yapılacak parklardan birine verilecek.

Nida Tüfekçi'nin, Türk Halk Müziği'nin gelecek nesillere aktarılmasında önemli hizmetler verdiğini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Anadolu kültürünü yaşatan, ‘Ham meyveyi kopardılar dalından', ‘Dersini almış da ediyor ezber' gibi türküleri hafızalarımıza kazıyan Nida Tüfekçi adını Çankayamızda yaşatmanın mutluluğunu duyuyoruz” dedi.