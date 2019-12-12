Halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti

2016 Aralık ayında başlayan hizmetten bu yıl 2 bin 226 kişi yararlandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma için 17 başlık ve 169 alt başlık şeklinde açıkladığı küresel hedefler arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı bireyler/Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi” konusunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, insan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan ve yaygın olan HIV testini ücretsiz yapıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Çankaya Belediyesi Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi'ne başvuranlara ücretsiz anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti veriliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, Salı 09.00-20.00, Çarşamba 09.00-17.00, Perşembe 09.00-20.00 saatleri arasında bu hizmetten yararlanılabiliyor.

2016 Aralık ayından bu yana verilen test ve danışmanlık hizmetinden bu yıl 2 bin 226 kişi faydalandı. Bu kişilerden bin 116'sı laboratuvar testi, 670'i telefonla danışmanlık, 440'ı ise yüz yüze danışmanlık hizmeti aldı. Merkezde ayrıca ‘akran danışmanlığı' hizmeti de ücretsiz veriliyor. Vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi'nde bulunan Maltepe yerleşkesine ve 230 51 10 numaralı telefon ile başvurarak bilgi veya hizmet alabiliyor.

Daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünyayı hedefleyen, 193 ülkenin hayata geçirmek için üzerinde uzlaştığı evrensel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı, HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların 2030 yılına kadar engellenmesi ve bu enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölümlerin önlenmesini hedefliyor. Çankaya Belediyesi de insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı işbirliğinde hizmet veriyor. Tüm başvuranları insan haklarına saygılı, mahremiyeti koruyan, bir anlayışla saklı tutan Belediye, enfeksiyonlar konusunda da danışmanlık desteği veriyor.