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Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri’nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.


Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon TL tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, “Faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasının ekonomimiz için yeni fırsatlar barındırdığını biliyoruz. Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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