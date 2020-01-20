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Halkbank, Galatasaray'a konuk oluyor

AXA Sigorta Efeler Ligi 13.

haftasında Başkent temsilcisi Halkbank, haftanın önemli karşılaşmasında lig ikincisi Galatasaray'a konuk olacak.


Burhan Felek Voleybol Salonunda yarın oynanacak müsabaka saat 19:00'da başlayacak. Maç öncesi Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın deneyimli smaçörü Dmitrii Bahov bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarına dair bir inanç beslediklerini söyledi. Rakiplerinin gücü belli bir takım olduğunun altını çizen Moldovalı smaçör, “Onlarla ikinci kez karşılaşacağız. Bu nedenle onları iyi tanıyoruz, elbette onlar da bizi iyi tanıyor. Sahada zorlu bir kapışma olacağını söyleyebilirim. Amacımız, bu deplasmandan üç puan ve moralle ayrılmak. Takım olarak kendimize güveniyoruz” diye konuştu.

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