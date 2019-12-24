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Halkbank ile Arhavi Voleybol rövanş maçında karşı karşıya gelecek

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Etap rövanş maçında Halkbank, deplasmanda 3-0 yendiği Arhavi Voleybol takımı ile yarın Ankara'da rövanş maçına çıkacak.


Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halkbank'ın kazanması halinde Başkent ekibi final grubuna yükselecek. Konuk ekibin kazanması durumda ise üçüncü maç yine Ankara'da oynanacak.



“Yılı mutlu bitirmek istiyoruz”


Halkbank'ın genç oyuncularından Rıfat Kantarcıoğlu, final grubuna yükselmek adına önlerinde bir engel kaldığını söyledi. Tüm rakiplerine olduğu gibi Arhavi ekibine de saygı duyduklarını ifade eden Kantarcıoğlu, “Fakat biz Halkbank olarak kazanmak ve kalifiye olmak arzusundayız. Enerjimizi sahaya yansıtıp seneyi mutlu bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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