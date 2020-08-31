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Halkbank kupada sahne alıyor

Halkbank, AXA Sigorta Kupa Vole C Grubu mücadelesinde yarın Haliliye Belediyespor’u konuk edecek.

Halkbank, AXA Sigorta Kupa Vole C Grubu mücadelesinde yarın Haliliye Belediyespor'u konuk edecek.


Türkiye'de voleybol heyecanı, AXA Sigorta Kupa Voley grup karşılaşmaları ile yeniden başladı. C Grubu'nda yer alan Halkbank, gruptaki ikinci maçında yarın, saat 16.30'da, Başkent Voleybol Salonu'nda, Haliliye Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Halkbank'ın, ilk rakibi Yozgat Sorgun Belediyespor'un 7 oyuncusunun COVID-19 testlerinin pozitif çıkmış ve maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.


Halkbank Kupa Voley'deki son maçında 2 Eylül Çarşamba saat 13:00'te Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Kupa statüsü


Takımlar, 2019-2020 sezonu 1. etap sıralaması ve 1. Lig yarı final grupları 1 ve 2.'leri; serpantin usulüne göre 4'erli 4 gruba ayrılırlar. Gruptaki takımlar, federasyonca belirlenen illerde tek devreli lig usulü turnuva maçları oynarlar. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan takımlar çeyrek finale yükselecek.

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