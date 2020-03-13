Halkbank ligi Tokat'ta bitirecek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal lig etabı 14 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Sonraki aşama ise play-off'lar olacak. Play-off eşleşmelerinde kendisine iyi bir yer edinmek isteyen Halkbank, son haftayı Tokat Belediye Plevne deplasmanında geçirecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma, Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Gürhan Gül hakem ikilisi yönetecek.

Lig bitimine girerken Halkbank 11 galibiyetle 7, Tokat Belediye Plevne 6 galibiyetle 10. sırada bulunuyor.

Bu zorlu karşılaşmaya hafta boyunca yaptığı antrenman programı ile hazırlanan Halkbank'ta tecrübeli oyunca İbrahim Emet, iddialı olduklarını söyledi. Tüm dünyanın gündemdeki salgın nedeniyle teyakkuzda olduğunu dile getiren milli oyuncu, “Maçın bizim için önemi büyük ama kapıdaki tehlike daha büyük. Milletçe, uyarıları dikkatle almalı, hijyen ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Ülkemiz şanslı bir konumda bulunuyor, bunu kullanmalıyız. Maç sonra gelir. Ama biz yine de kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu isteği hayata geçirecek gücümüz ve kalitemiz var” dedi.