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Halkbank sağlık taramasından geçti

2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti.


Koru Hastanesi'nde oyuncuların EKO, EKG'leri çekildi; efor testi ve genel check-up uygulandı, kan-idrar örnekleri alındı. Hastanedeki taramaları biten sporcular, Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda, Halkbank Spor Kulübü kondisyonerleri tarafından eklem hareket açıklığı testi, Y Balans ve sıçrama testlerine tabi tutuldu.


Ölçümler bitip, tıbbi sonuçlar geldiğinde, oyunculara bu veriler doğrultusunda antrenman programı düzenlenip uygulanacak.


Öte yandan sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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