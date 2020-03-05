Halkbank'tan emeklilere 750 liraya kadar promosyon

Halkbank, maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Halkbank'tan yapılan açıklamada, promosyon tutarının bin 500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, bin 500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacağı bildirildi. Tek seferlik yapılacak ödemelerde, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

Başvurular, Halkbank şubeleri, Halkbank ATM'leri, İnternet Şubesi ve '0850 222 0 400' DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 liraya kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkânına sahip olacak.