Halkın sağlığı Gölbaşı Belediyesi'ne emanet

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla, tüm Gölbaşı'nda rögar içi ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından; yaz döneminde uçkuna geçecek sivrisinekleri ve yine kış döneminde sıcak yerleri tercih ederek özellikle rögarlarda yuvalanan zararlı haşere popülasyonunu azaltmak için haşere ve farelere de etkili olacak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığına çok kıymet veriyoruz. Söz konusu olan sağlık olunca elimizden gelen her türlü imkanı kullanarak Gölbaşı'nı olması gerektiği gibi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve Gölbaşı'nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizlere emanet” açıklamasında bulundu.

İlaçlama çalışmalarında verdikleri emeklerden dolayı ekiplere teşekkür eden Başkan Şimşek, belediye ekiplerinin üstün gayretinden bahsetti. Başkan Şimşek, “Belediyedeki çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri yoğun çaba ve emekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Gölbaşılı vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlıklı ve huzurlu ortamda yaşamaları için her daim en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.