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Halkın tercihi Çankaya Parkları

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Çankaya’daki parklar vatandaşların eğlenme ve sosyalleşme mekanı olmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Çankaya'daki parklar vatandaşların eğlenme ve sosyalleşme mekanı olmaya başladı.


Çankaya Belediyesine ait parkları tercih eden vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır süren pandemi kısıtlamalarının stresini Çankaya parklarında atıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte parklara giden vatandaşlar, açık hava ve yeşil alanların da keyfini çıkarıyor.



Her türlü bakımları yapılıyor


İlçedeki parkların bakım ve onarımları Çankaya Belediyesi ekiplerince düzenli olarak yapılıyor. Başta, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Kuğulu Park, Lozan Park, Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı olmak üzere tüm parkların bitkisel bakımlarını yapan ekipler, budama, onarım ve yenileme çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor.

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