Haluk Levent ve TED Ankara Koleji öğrencileri skolyoz hastalığı için bir araya geldi

TED Ankara Koleji Lise Kısmı Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Haluk Levent, müzik yaşamına ilişkin öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Başarılı bir bilgisayar programcısı olarak başladığı kariyerinin Adana'daki bir mekanda yüklü bir hesapla baş başa kalması ve çıkıp bir iki şarkı söylemesinin ardından başlamasının ilginç öyküsünü anlattı.

Bir öğrencinin 12 saat beş dakika süren rekor konseri ile ilgili olarak, “Mental ve fiziksel anlamda kendinizi nasıl hissettiniz” sorusu üzerine Haluk Levent, “Emin olun bu çok enteresandır, bilimsel bir durumdur, idealleriniz uğruna yapıyorsanız, karşınızdaki seyirci ya da idealinizi aşk diye görüyorsanız, 15 saat de konser verebilirsiniz” diyerek cevapladı.

Söyleşi sırasında öğrencilere “Yandırdı Kalbimi” türküsünü, TED Ankara Koleji için doğaçlama bestelediği bir şarkıyı ve gelecek hafta çıkacak albümünden bir parça seslendiren Haluk Levent, öğrencilerin yoğun ilgisiyle okuldan uğurlandı.