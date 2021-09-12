Hamamarkası sokaklarında tarihi doku tekrar canlanıyor

Sokaklar iyileştirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı günü bekliyor.

Ankara'nın Altındağ bölgesinde bulunan Hamamarkası sokakları canlanıyor. Hamamarkası bölgesinde yoğun bakım çalışmalarına devam ediyor. Hamamarkası sokaklarında yapılan sokak yenileme çalışmalarının kapsamı giderek genişliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bölge tamamen yenileniyor ve tarihi dokuya sahip çıkılıyor.

Tarihi bölgeye yoğun bakım

Hamamarkası sokaklarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Tarihi bölgede yoğun bir bakım çalışması sürdürüyoruz. Bölgede sokakları taban tuğlası ile kaplıyor, gerekli yerlere dolgu yapıyor, gerekli yerlere ise kot ayarı yapıyoruz. Çalışmalarımızın kapsamı genişleyerek devam ediyor. Her geçen gün daha fazla sokakta tarihe sahip çıkıyor, tarihi alanları gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.

Çalışmaların diğer tarihi sokaklarda da sürdürüleceğini aktaran Balcı, “Tarihi açıdan önemi ve değeri olan her yer bizim için çok değerli. Bu bölgelerde hayatı daha konforlu bir hale getirmek ve ziyaretçi sayısını artırabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Altındağ Belediyesi olarak tarihimizi korumayı, kültürümüze sahip çıkmayı görev biliyoruz. Çalışmalarımızı diğer sokaklarda da genişleterek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.