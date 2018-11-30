Hamamönü yeni bir kitap kafeye kavuştu

Altındağ Belediyesi'nin restore ederek Ankara'ya kazandırdığı Hamamönü'nde yapımı tamamlanan kitap kafe, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yeni Dünya Vakfı bünyesinde hizmet vermeye başlayan kitap kafenin açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Açılışa Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katıldı. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, bilinçli nesillerin yetişmesinde bu tür mekanların önemli rol oynadığını ifade etti.

Hamamönü'nün Ankara'da kültür, sanat ve edebiyatın merkezi haline geldiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, bu tür mekanların çoğalmasını dilediğini belirtti. Başkan Tiryaki'ye kendilerine gösterdiği duyarlılık sebebiyle teşekkür eden Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ise açtıkları bu kültür ocağıyla birlikte Hamamönü'nde artık daha çok kitap okunacağını dile getirdi.