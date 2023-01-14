Hamdi Yılmaz: “Bir üst lige çıkmak için var gücümüzle çalışacağız”

Futbolculardan son derece memnunum, bundan sonraki maçlarımızda inşallah hatalarımızı telafi ederek ilerleriz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Ortada bir maç oldu. Yakaladığımız skoru oyunun geri kalan kısmında korumak istedik ama olmadı. İki takım da bugün arzuluydu, galibiyeti istiyordu. Biz daha çok istiyorduk. Tüm gayretimizi sahaya yansıtıp, bize lazım olan 3 puanları alıp ilk iki sıranın içerisinde olup bir üst lige çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Futbolculardan son derece memnunum, bundan sonraki maçlarımızda inşallah hatalarımızı telafi ederek ilerleriz” ifadelerini kullandı.