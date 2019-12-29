Lig'nin ilk yarısının son haftasında, Akhisarspor'u evinde mağlup eden Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün zorlu bir rakiple oynadık. Akhisarspor şampiyonluğa oynayan bir takım, ilk yarı dengeli bir maç oldu. Onlar da biz de kaçırdık. Bu şekilde devreyi tamamladıktan sonra ikinci yarının başında etkili olabilmemizi daha iyi sağlayan golü bulduk. Sonrasında oyunun hakimi bizdik. Son dakikalarda doğal olarak skoru koruma çabası içinde olduğumuz için bazı pozisyonlar verdik. Bu önemli maçtan 3 puan aldığım için mutluyuz. Futbolcularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İlk devreyi 3. sırada tamamladıklarını aktaran Yılmaz, “İkinci yarı için yoğun bir kamp programı olacak, daha iyi hazırlanıp ilk devrede görmüş olduğumuz eksiklikleri gidererek ikinci devreye de aynı arzuyla başlayıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu şampiyonluk da olur, play-off da olur. Bizim tek düşüncemiz bu, ilk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.