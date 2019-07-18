"HAMR" Sincan'da sahnelendi

Uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan “HAMR” adlı tiyatro oyunu Sincan Belediyesi Lale Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Gösterimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığı anlatan tek perdelik oyun, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış topladı. Oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da oyunculara teşekkür etti.