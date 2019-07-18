İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"HAMR" Sincan'da sahnelendi

İçişleri Bakanlığının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen “HAMR” adlı tiyatro oyunu Sincanlı vatandaşlarla buluştu.


Uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan “HAMR” adlı tiyatro oyunu Sincan Belediyesi Lale Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Gösterimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığı anlatan tek perdelik oyun, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış topladı. Oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da oyunculara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.