Hamza Hamzaoğlu: “İnşallah bu sezonu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak konumda bitiririz”

İnşallah bu sezonu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak konumda bitiririz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Eyüpspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu şunları dedi:

“Bugün bana göre bu ligin en iyi takımıyla oynadık. Bulunduğu pozisyonu kesinlikle hak ediyor Ankaragücü. İşimiz zordu ama iyi konsantre olduk. Maça iyi başladık ve iki golle skoru yakaladık. Daha sonra biraz konsantrasyondan uzaklaştık. Skorun getirmiş olduğu rehavete kapıldık. Rakip yakaladığı fırsatları değerlendirince 2-2 oldu. İkinci yarıya aynı şekilde başladık. Doğru olanı da yaptık. Oğulcan'ın duran toptan attığı golle 3-2'yi yakaladık. Ankaragücü'ne karşı skoru korumakta zor. Takımım bugün iyi müdafaa yaptı. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlardan en iyi şekilde ayrılmaya çalışacağız. İnşallah bu sezonu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak konumda bitiririz.”