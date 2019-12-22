S?per Lig'in 16. haftas?nda Sivasspor ile berabere kalan Gen?lerbirli?i'nin Teknik Direkt?r? Hamza Hamzao?lu, "?yi bir tak?ma kar??, iyi bir oyun oynad?k? dedi.

Ma? sonras? d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Gen?lerbirli?i Teknik Direkt?r? Hamza Hamzao?lu, "Bug?n hem ligin lideri hem iyi organize olan hem de iyi oynayan, futbolun do?rular?n? elindeki oyuncularla beraber oynamas? gereken en iyi oyunu oynayan bir tak?ma kar?? oynad?k. Etkili bir tak?md?. Hafta aras?nda rakibin yapaca?? h?zl? h?cumlara ?nlem almam?z gerekiyordu. ?abuk oyuncular? vard? ve ?ok s?ratli h?cuma ??k?yorlard?. Hem bu ?nlemi al?rken hem de bizde ayn? ?ekilde onlara kar??l?k vermek durumundayd?k. Bug?n ?yle bir oyun oynad???m?z? d???n?yorum. ?yi bir tak?ma kar??, iyi bir oyun oynad?k. Geri d??memize ra?men ki iyi oynad???m?z d?nemlerde gol? yedik ancak oyunu b?rakmad?k" ifadelerini kulland?.

D???nd?kleri taktiklerin ikinci yar? verimli oldu?unu kaydeden Hamzao?lu, "?kinci yar? Mats'? ??kar?p Ayite'yi al?p daha s?ratli ?ekilde rakibi zorlayabiliriz d???nd?k ve bunlar etkili de oldu. Gol? bulduk, golleri bulduk. Son dakikaya kadar da koruduk, oynanmas? gerekti?i gibi oynad?k. Belki biraz daha ileriye ta??yabilirdik oyunu fakat oyunun bu ?ekilde geli?mesi ?ok normal, bir anl?k konsantrasyon eksikli?inden de gol yedik. Ama futbol b?yle bir ?ey, bizde Konya'da atm??t?k ayn? gol?, dolay?s?yla Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyunu b?rakmad?lar, sonuna kadar m?cadele ettiler. Onlara da ?ampiyonluk yolunda ba?ar?lar diliyorum. Oyuncular?m? da kutluyorum" diye konu?tu.

Hamzao?lu, hafta i?erisinde Be?ikta? ma??na iyi bir ?ekilde haz?rlanacaklar?n? aktard?.