Hanau katliamının 1. yıl dönümde hayatını kaybedenler anıldı

Almanya'nın Hanau şehrinde 19 Şubat 2020 tarihinde ırkçı saldırıya maruz kalarak hayatını kaybeden 9 kişi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Kızılay Meydanı'nda düzenlenen anma törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Bundan tam bir sene evvel 19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafede ırkçı bir saldırı neticesinde 9 insan hayatını kaybetti. Bu ırkçı motifle işlenmiş saldırıda 4 Türk vardı. Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Afganistan'dan da insanlar vardı. Geçen sene bu ırkçı saldırı düzenlendikten sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek için biz de Hanau'ya gitmiştik. Orada vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği çok büyük bir yürüyüş olmuştu. Ardından cenazelerimizin bir kısmını orada defnedip, bir kısmını da Türkiye'ye getirip Çorum ve Ağrı'da defnetmiştik” diye konuştu.

“Umut ediyoruz ki Hanau saldırısı son olur”

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla alakalı farkındalığı arttırmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Eren, “Geçen seneki saldırının birinci yıl dönümü. Bizler de Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İstanbul'da da İstiklal Caddesi üzerinde Hanau'yu anmak, bu konudaki farkındalığı arttırmak, Türkiye'de yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın yurt dışındaki Türklerle alakalı farkındalığını arttırmak için böyle bir çalışma içerisine girdik. İnşallah umut ediyoruz ki Hanau saldırısı son olur. Bu konularla alakalı ilgili ülke makamlarının çok daha hassas olması gerektiğini, ırkçılığa karşı yapılan araştırmaların üstünün kapatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hanau katliamını gerçekleştiren saldırgan katilin kendisi intihar etti. Fakat ‘Yalnız Kurt' olarak nitelendirildi. Bağlantılar hususunda gerekli araştırmaların yapılıp yapılmadığını da şehitlerimizin yakınları emin değil. O insanların bireysel açtığı birkaç dava var. Bu konunun da diğer ırkçı saldırılarının da sonuna üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Eren, “Hem İstiklal Caddesi'nde, hem de Ankara Kızılay'da bu çalışmayı yapmamızın sebebi, Türkiye'deki vatandaşlarımızın, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesi. En azından bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Buradan tekrardan bu katliamda hayatını yitiren 9 kişiye, hususen de 4 Türk vatandaşının yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah mekanları cennet olur. Bu son olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Eren, konuşmasının ardından hayatını kaybedenlerin anısına anma standına çiçekler bıraktı ve hatıra defterine yazı yazdı.