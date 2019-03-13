Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya’da tören düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya'da tören düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü sebebiyle Kuzey Makedonya'da tören düzenlendiğini duyurdu. Manastır Şehir Müzesi'ndeki anma törenine Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi Harbiyeliler de katıldı.